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Resumen

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Unas personas observan un crucero abandonado a la entrada del Canal de Panamá, en el lado del Pacífico, en la ciudad de Panamá, el 10 de septiembre de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Unas personas observan un crucero abandonado a la entrada del Canal de Panamá, en el lado del Pacífico, en la ciudad de Panamá, el 10 de septiembre de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

El canal de Panamá prevé reducir aún más el tránsito de buques por la sequía que provoca el fenómeno El Niño, tras una primera restricción vigente desde el pasado 4 de septiembre, anunció este lunes la administradora de la vía.

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