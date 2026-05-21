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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, asiste a una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (EFE/EPA/HECTOR RETAMAL)
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, asiste a una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (EFE/EPA/HECTOR RETAMAL)
/ HECTOR RETAMAL / POOL
Por Agencia EFE

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este jueves a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, de mentir “para instigar una agresión militar” y negó de nuevo que Cuba sea una amenaza de seguridad para Washington.

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