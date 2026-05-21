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Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias "El Viejo Lin", miembro de la pandilla Barrio 18, en la prisión La Esperanza en San Salvador, el 28 de enero de 2013. (Juan CARLOS / AFP)
Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias "El Viejo Lin", miembro de la pandilla Barrio 18, en la prisión La Esperanza en San Salvador, el 28 de enero de 2013. (Juan CARLOS / AFP)
/ JUAN CARLOS
Por Agencia EFE

Carlos Ernesto Mojica, quien llegó a ser uno de los máximos jefes pandilleros de El Salvador, murió en prisión por problemas de salud a los 63 años, informó este jueves la autoridad penitenciaria.

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