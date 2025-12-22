Fotografía de archivo de pandilleros de Mara Salvatrucha y Barrio 18 en prisión. Foto: EFE/Rodrigo Sura
El Salvador: condenan a pandilleros a penas de hasta 1.000 años de cárcel
La justicia de , donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.

Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

PUEDES VER: Miembro salvadoreño de pandilla MS-13, condenado a 68 años de cárcel en EE.UU.

Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como “terrorista” por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.

Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.

Los pandilleros “crearon bases en diferentes sectores” de la provincia de La Libertad que “eran utilizadas para planificar” actos delictivos, agregó.

Un pandillero de las pandillas Mara Salvatrucha se encuentra reunido bajo fuerte custodia en la prisión de Ciudad Barrios, El Salvador, el 28 de marzo de 2022. (Foto de EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP)
El grupo extorsionaba a “víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas”, añadió la Fiscalía, .

Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le “aplique la ley a los delincuentes”, pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el “debido proceso”.

“Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales” en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son “una estrategia populista de marketing” a favor de Bukele.

LEE TAMBIÉN: Cabecillas de pandilla aseguran a El Faro que ayudaron a Bukele a llegar al poder en El Salvador

La “guerra” de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.

Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.

Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales. (EFE)

