Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala a la que la ONU pide investigar por sus presuntos vínculos con adopción ilegal de niños indígenas

Consuelo Porras ha sido duramente criticada en su labor como fiscal general de Guatemala. (Orlando ESTRADA / AFP).
/ ORLANDO ESTRADA
Por BBC News Mundo

Un panel de expertos de las Naciones Unidas pidió hacer “investigaciones independientes” a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en relación con presuntas adopciones ilegales internacionales de niños indígenas en una casa hogar de la que fue directora.

