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Un grupo de hombres privados de la libertad este lunes, en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) en Alajuela, Costa Rica, el 26 de octubre de 2026. (Ministerio de Justicia de Costa Rica / EFE)
Un grupo de hombres privados de la libertad este lunes, en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) en Alajuela, Costa Rica, el 26 de octubre de 2026. (Ministerio de Justicia de Costa Rica / EFE)
/ Ministerio de Justicia de Costa Rica
Por Agencia EFE

Vestidos con uniformes color naranja y rapados, llegaron este lunes los primeros 123 presos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la megacárcel que construyó Costa Rica y que está inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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