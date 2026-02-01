Escuchar
(2 min)
Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030. (Foto: EFE/Jeffrey Arguedas)

Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030. (Foto: EFE/Jeffrey Arguedas)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030. (Foto: EFE/Jeffrey Arguedas)
Los costarricenses acuden a las urnas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030. (Foto: EFE/Jeffrey Arguedas)
Por Agencia EFE

Los costarricenses participan este domingo en las elecciones generales para escoger a su presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, tras una campaña política marcada por el tema de la inseguridad relacionada al narcotráfico, catalogado por la población como el principal problema del país.

Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por el tema de inseguridad
Centroamérica

Costa Rica vota para elegir presidente tras campaña marcada por el tema de inseguridad

Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético
Centroamérica

Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético

Cuba afrontará una “grave crisis” en pocas semanas si no recibe más petróleo, según experto
Centroamérica

Cuba afrontará una “grave crisis” en pocas semanas si no recibe más petróleo, según experto

Trump dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar sanciones a quienes le venda petróleo
EEUU

Trump dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar sanciones a quienes le venda petróleo