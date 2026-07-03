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Resumen

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Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba acusó este viernes a Estados Unidos de ejecutar “presiones inéditas” sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) del próximo 7 de julio en Nueva York.

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