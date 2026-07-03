El Gobierno de Cuba acusó este viernes a Estados Unidos de ejecutar “presiones inéditas” sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) del próximo 7 de julio en Nueva York.

“El servicio exterior de EE.UU. ejecuta presiones inéditas, con amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas, para impedir la denuncia de sus criminales medidas contra Cuba en sesión de la Asamblea General de ONU”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pronuncia un discurso durante la reunión del Partido Comunista en La Habana el 17 de junio de 2026. (Presidencia cubana / AFP). / HANDOUT

El pasado martes, el jefe de la diplomacia cubana anunció en una rueda de prensa que se efectuará una sesión en la ONU, solicitada por La Habana, en la que “ Cuba denunciará las acciones agresivas de EE.UU.” en su contra, “una situación urgente porque la agresión multidimensional de Estados Unidos ya está en curso y existe ”.

También, precisó que la reunión de la Asamblea General tendrá entre sus objetivos centrales la denuncia del cerco energético de Washington contra Cuba, impuesto desde enero pasado, y que provoca “daños, privaciones y sufrimientos crecientes” a su población. Además, dijo tener la “certeza” de que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a su país.

Este viernes, Rodríguez afirmó que el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio -sin mencionar su nombre-, “no sólo busca justificar sus acciones agresivas que están causando graves daños al pueblo cubano y que causarían muchas más si ejecuta su opción favorita: acudir a la guerra”.

En su mensaje, el canciller insular sostuvo que Rubio “pretende convertir al resto de la comunidad internacional en cómplice de un castigo colectivo, de un crimen de lesa humanidad en plena ejecución y de un baño de sangre de ciudadanos cubanos y estadounidenses, que sólo favorecería sus intereses políticos y los de otros que, como él, se han beneficiado del sufrimiento del pueblo cubano”.

“(A Estados Unidos) Para nada le importa el Derecho Internacional ni la Carta de la ONU. Se sienten impunes frente a la legalidad”, añadió.

El deterioro de la situación económica en Cuba, ampliada por el bloqueo petrolero de EE.UU., también ha influido en la decisión de las hoteleras.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. desde enero, se sumaron en mayo sanciones adicionales para toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.