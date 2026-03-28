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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Adalberto Roque
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Adalberto Roque
Por Agencia EFE

El Gobierno cubano afirmó este sábado que EE.UU. “trata de crear confusión y miente” sobre las razones de la crisis energética en la isla, que a su juicio tiene como causa principal el bloqueo petrolero impuesto por Washington.

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