El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ofrece una conferencia de prensa para expresar su apoyo al pueblo palestino el 19 de octubre de 2023. (Foto de Adalberto ROQUE/AFP).
El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ofrece una conferencia de prensa para expresar su apoyo al pueblo palestino el 19 de octubre de 2023. (Foto de Adalberto ROQUE/AFP).
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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este viernes a Washington de mantener una política de máxima presión sobre la isla que intenta “reducir la capacidad” del Gobierno cubano para “proveer bienes y servicios básicos”, y “provocar así irritación en la población, un estallido social y un cambio del orden constitucional”.

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