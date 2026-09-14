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Resumen

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Fotografía de archivo del canciller de Cuba Bruno Rodríguez Padilla, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/Yander Zamora
Fotografía de archivo del canciller de Cuba Bruno Rodríguez Padilla, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/Yander Zamora
Por Agencia EFE

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó este lunes a EE.UU. de interrumpir el “comercio exterior” de la isla con sus “amenazas, presiones y chantajes”, y ocasionar así “devastadoras consecuencias humanitarias” en el país caribeño.

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