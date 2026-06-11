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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa durante una ceremonia en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 11 de junio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observa durante una ceremonia en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 11 de junio de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El Gobierno cubano acusó este jueves al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de “reforzar aún más” el cerco económico y energético contra Cuba con “mentiras usuales y vulgares”.

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