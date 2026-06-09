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Fotografía del 5 de junio de 2026 que muestra a un niño montando en bicicleta en La Habana, Cuba. (EFE/ Ernesto Mastrascusa).
Fotografía del 5 de junio de 2026 que muestra a un niño montando en bicicleta en La Habana, Cuba. (EFE/ Ernesto Mastrascusa).
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

Los patios de colegio en La Habana, Cuba, están extrañamente silenciosos este junio. Sin transporte ni alimentos para los comedores, el fin del curso escolar se ha adelantado a la fuerza por la intensificación de la crisis derivada del bloqueo petrolero de Estados Unidos.

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