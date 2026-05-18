Cuba advirtió el lunes sobre un “baño de sangre” si Washington llegara a invadir la isla, mientras el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra la principal agencia de inteligencia cubana y varios de sus máximos dirigentes, en una nueva escalada de tensiones entre ambos países.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reivindicó este lunes el derecho de la isla a defenderse, un día después de que el sitio de noticias estadounidense Axios informara que La Habana adquirió más de 300 drones militares de Rusia e Irán.

Según el informe, basado en información de inteligencia clasificada, La Habana estaría sopesando utilizarlos contra una base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en el extremo este de la isla, y otros objetivos.

Esa información se publicó en medio de una creciente especulación de que la administración de Donald Trump está evaluando emprender una acción militar para derrocar al gobierno comunista de Cuba.

El reporte señalaba que los buques militares estadounidenses —y posiblemente incluso el estado de Florida— podrían convertirse en blanco de ataques con drones. Un escenario que un funcionario estadounidense presentó, bajo condición de anonimato, como prueba de la “creciente amenaza” que Cuba representa para Estados Unidos.

En un mensaje en X, Díaz-Canel afirmó, sin referirse a las drones, que Cuba posee “el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica”, lo que “no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”.

Asimismo, el mandatario cubano consideró que una intervención militar contra la isla “provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables”.

En una entrevista con la AFP en Nueva York, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón, afirmó que la hipótesis de un ataque de Cuba contra Estados Unidos “no tiene ningún sentido”, y acusó a Washington de “fabricar un pretexto” para “justificar” una eventual acción militar contra la isla.

El diplomático se negó a responder preguntas sobre la existencia de drones militares.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional en La Habana, el 16 de abril de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP) / ADALBERTO ROQUE

Más presión

Agregando más leña al fuego, Washington intensificó este lunes su presión sobre La Habana al anunciar sanciones contra su agencia de inteligencia y nueve ciudadanos cubanos, incluidos los ministros de Comunicaciones, Energía y Justicia.

Varios altos funcionarios del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y al menos tres generales figuran también entre los sancionados, según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Trump considera que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos. El republicano ha lanzado repetidas amenazas de “tomar el control” de Cuba, y sugerido incluso el envío de un portaviones.

Tras derrocar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba en América Latina, Washington cortó el suministro de petróleo venezolano a la isla y amenaza con sanciones al país que le venda combustible.

La isla, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, solo ha recibido un tanquero ruso desde finales de enero.

El bloqueo petrolero de Trump mantiene prácticamente paralizada su economía, a la vez que ha agudizado la grave crisis económica que ya enfrentaba, con falta de alimentos, medicinas y prolongados apagones.

El informe de Axios se dio a conocer días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana para mantener negociaciones.

Asimismo, salió a la luz en medio de informaciones de los medios estadounidenses que sugieren que la administración Trump busca imputar a Raúl Castro —hermano de 94 años del fallecido líder revolucionario Fidel Castro— como parte de su campaña de máxima presión contra la isla.

La Habana sostiene que el bloqueo petrolero ha provocado que el país se quede sin el diésel y el fueloil necesarios para alimentar los generadores que complementan la producción eléctrica de sus siete deterioradas centrales energéticas.

El lunes, Cuba recibió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria procedente de México, el quinto que envía a la isla el gobierno de Claudia Sheinbaum desde febrero.

A diferencia de los envíos anteriores, que fueron transportados por la Marina mexicana, este cargamento fue trasladado por un buque mercante, según observaron periodistas de la agencia AFP. La embarcación transporta 1.700 toneladas de ayuda.

El ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alberto López, declaró que el cargamento incluía leche en polvo y frijoles destinados a niños y personas mayores.