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Resumen

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Por Agencia AFP

Cuba advirtió el lunes sobre un “baño de sangre” si Washington llegara a invadir la isla, mientras el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra la principal agencia de inteligencia cubana y varios de sus máximos dirigentes, en una nueva escalada de tensiones entre ambos países.

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