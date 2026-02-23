Escuchar
Resumen

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, asiste a una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (EFE/EPA/HECTOR RETAMAL)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba insistió este lunes ante Naciones Unidas en la “catástrofe humanitaria” que busca Estados Unidos en la isla con su asedio petrolero, culminando un esfuerzo diplomático de semanas con discretos resultados materiales hasta la fecha.

