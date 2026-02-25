Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una bandera nacional cubana ondea al viento a media asta en La Habana, el 5 de enero de 2026. (Adalberto ROQUE / AFP)
Una bandera nacional cubana ondea al viento a media asta en La Habana, el 5 de enero de 2026. (Adalberto ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El Ministerio del Interior de Cuba afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos interceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: