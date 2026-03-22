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El desfile militar para conmemorar el 50 aniversario de la Bahía de Cochinos y el inicio del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 16 de abril de 2011 en La Habana. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
El desfile militar para conmemorar el 50 aniversario de la Bahía de Cochinos y el inicio del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 16 de abril de 2011 en La Habana. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

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