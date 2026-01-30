Escuchar
(2 min)
Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en La Habana (Cuba). Foto: EFE

Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en La Habana (Cuba). Foto: EFE

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en La Habana (Cuba). Foto: EFE
Fotografía que muestra vehículos haciendo fila para abastecerse de combustible en La Habana (Cuba). Foto: EFE
Por Agencia EFE

Cuba va a afrontar una “grave crisis” en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético
Centroamérica

Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético

Cuba afrontará una “grave crisis” en pocas semanas si no recibe más petróleo, según experto
Centroamérica

Cuba afrontará una “grave crisis” en pocas semanas si no recibe más petróleo, según experto

Trump dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar sanciones a quienes le venda petróleo
EEUU

Trump dice que “Cuba no podrá sobrevivir” tras ordenar sanciones a quienes le venda petróleo

Trump asegura que Cuba “está a punto de caer” porque ya no recibe petróleo de Venezuela
EEUU

Trump asegura que Cuba “está a punto de caer” porque ya no recibe petróleo de Venezuela