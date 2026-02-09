Amnistía Internacional denuncia “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba, y expresó su preocupación por el “alarmante estado de salud” de algunos presos políticos en la isla.

“ Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia (...) en Cuba ”, señaló la organización en un comunicado.

MIRA AQUÍ: Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones por el asedio de Estados Unidos

Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la embajada de Estados Unidos en La Habana también denunciaron la detención el viernes en la provincia de Holguín (noreste) de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independientemente El4tico, con miles de seguidores en la redes.

Medina y Pérez han usado las redes para dar su visión de la realidad que enfrenta la isla, sumida en una profunda crisis económica, y criticar abiertamente al gobierno comunista.

“Las detenciones arbitrarias de corta duración (...) forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano utiliza para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia”, dijo la investigadora de AI para el Caribe, Johanna Cilano, citada en el comunicado.

AI también expresó “su preocupación por el alarmante estado de salud de varios presos de conciencia”, entre los cuales mencionó a Félix Navarro, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, movimiento disidente fundado por el ahora exiliado José Daniel Ferrer.

Asimismo, la organización manifestó su preocupación por Maykel Castillo Pérez (Maykel “Osorbo”), coautor de la canción “Patria y Vida”. Fue traslado recientemente de prisión, sin que “se haya informado oportunamente a sus familiares”.

Amnistía Internacional sigue “de cerca” el caso del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara.

Además pidió al gobierno cubano la liberación de “todos los presos de conciencia” y el fin de “las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el acoso” a los opositores y a sus familiares.

La Habana niega la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los opositores de ser “mercenarios” de Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO