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Resumen

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Una mujer camina frente a un mensaje en una pared con una consigna revolucionaria el 25 de octubre de 2026, en La Habana, Cuba. (EFE/Ernesto Mastrascusa).
Una mujer camina frente a un mensaje en una pared con una consigna revolucionaria el 25 de octubre de 2026, en La Habana, Cuba. (EFE/Ernesto Mastrascusa).
/ Ernesto Mastrascusa
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La presión de Estados Unidos sobre Cuba crece y apunta directamente a un cambio político en la isla. El secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a los cubanos a establecer una “colaboración discreta con la CIA” y sostuvo que el país necesita un cambio “muy drástico”, mientras que el presidente Donald Trump anticipó que el actual Gobierno no durará mucho tiempo más. A este escenario se suma un revés diplomático para La Habana en la ONU, donde la resolución que exige el levantamiento del embargo estadounidense obtuvo su menor respaldo desde 1992.

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