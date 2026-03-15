Una sede provincial del Partido Comunista en Cuba, el único autorizado en el país, fue asaltada el sábado por manifestantes indignados por los prolongados apagones y la falta de alimentos, un hecho inusual en medio del creciente descontento social en la isla.

Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica con escasez de alimentos y combustible, agravada tras la suspensión del suministro de crudo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

🇨🇺 | URGENTE: PROTESTAS EN CUBA POR OCTAVA NOCHE CONSECUTIVA.



Manifestantes prenden fuego a la sede del Partido Comunista en Morón.



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Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado en la oficina del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila (centro), a unos 460 kilómetros de La Habana.

El medio oficialista Invasor informó que cinco personas fueron detenidas.

“Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica (...) derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, precisó el periódico.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado 14 de marzo en referencia a la protesta por los apagones de Morón (centro) que concluyó con incidentes que "para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad". (EFE)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este sábado el “malestar” social en la isla, pero denunció los actos vandálicos y aseguró que “no habrá impunidad” para estos hechos.

“Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones como consecuencia del bloqueo energético de EEUU”, pero “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, escribió en su cuenta en X.

“Muchísimas personas”

Dos residentes de Morón que conversaron por teléfono con la AFP bajo anonimato dijeron que la protesta había sido masiva.

“Eran muchísimas personas, la gente de verdad ya no puede más”, aseguró uno de los entrevistados, que contó que solamente solo hay una hora y media diaria de electricidad.

Vivir en la miseria y con apagones, Cuba está fuera de control



En Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, policías se enfrentaron con manifestantes que vandalizaron la sede del Partido Comunista de Cuba, donde quemaron archivos, computadoras y muebles.



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Añadió que en este municipio, de unos 70.000 habitantes, “todos los hoteles”, principal fuente de empleo, permanecen cerrados por la crisis de combustible y la caída del turismo.

“Una de las situaciones que está afectando mucho es la cantidad de personas que se han quedado sin trabajo y casi sin ingresos”, comentó la fuente.

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Otro de los residentes en Morón aseguró que la mayoría protestó “de manera pacífica”.

Videos que circulan en redes sociales registraron el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.

Según Invasor, “una persona en estado de embriaguez sufrió una caída” y fue llevada a un centro hospitalario, aunque sin vincularla directamente con las protestas.

Oenegés como Justicia11J y Cubalex, que documentan las manifestaciones y detenciones en Cuba desde las históricas protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021, alertaron que la lesión de dicha persona mencionada por la prensa oficial “podría tratarse de una herida de bala”, sin detallar el origen de los disparos.

“De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partido Comunista”, denunció Justicia11J.

Manifestantes detenidos

Muchos cubanos expresan su descontento con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cazuelas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

Cubalex denunció este sábado que desde el 6 de marzo “al menos 20 personas han sido detenidas por su participación en protestas. Algunos ya han sido liberados, pero de la mayoría se desconoce su estado actual”.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”, mientras inició la excarcelación de presos por las manifestaciones del 11J, tras un acuerdo con el Vaticano.

Cubalex indicó que “ha verificado la excarcelación de al menos 14 presos políticos del 11J” hasta las 19:00 hora local (23:00 GMT) de este sábado.

Según la oenegé Justicia11J, hasta el viernes había en Cuba “al menos 760 presos por razones políticas”, incluidos 358 que participaron en las protestas del 11J.

En 2025, hubo un proceso similar de excarcelación por un acuerdo entre Cuba y el Vaticano que permitió la liberación de 553 presos, de los cuales cerca de la mitad fueron presos políticos y el resto presos comunes, según oenegés de derechos humanos.

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