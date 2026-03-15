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La sede del Partido Comunista de Cuba, en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, es atacada durante la madrugada del 14 de marzo de 2026. (Captura de video)
La sede del Partido Comunista de Cuba, en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, es atacada durante la madrugada del 14 de marzo de 2026. (Captura de video)
Por Agencia AFP

Una sede provincial del Partido Comunista en Cuba, el único autorizado en el país, fue asaltada el sábado por manifestantes indignados por los prolongados apagones y la falta de alimentos, un hecho inusual en medio del creciente descontento social en la isla.

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