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Resumen

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Un hombre trabaja en una tienda de racionamiento, conocida localmente como «bodega», en La Habana, el 5 de octubre de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre trabaja en una tienda de racionamiento, conocida localmente como «bodega», en La Habana, el 5 de octubre de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
/ YAMIL LAGE
Por Agencia AFP

La red de bodegas donde los cubanos compraron por décadas a precios subsidiados con la libreta de abastecimiento o cartilla, está siendo desmantelada de a poco justo cuando la isla se abre a la economía de mercado bajo la presión de Estados Unidos.

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