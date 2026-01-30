Cuba califica de “fascista” nueva medida de EE.UU. contra su suministro energético

Escuchar
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llega a la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2024. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)

Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la nueva medida de EE.UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla “evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla”.

