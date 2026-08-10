La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba Josefina Vidal afirmó este lunes que la presión de EE.UU. hacia la isla es “indignante” y que solo tiene “motivaciones netamente políticas” con “propósitos de dominación” sobre el país caribeño.

“Ellos niegan todo el tiempo que hay un bloqueo, que hay un cerco energético y lo acaban de reconocer abiertamente que los paquetes de medidas van a seguir, que esto no va a parar”, señaló Vidal a EFE, refiriéndose a las declaraciones de la pasada semana del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien advirtió a Cuba que “cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”.

Vidal denunció que, desde la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “no pueden mentir más, no pueden ocultar más ese castigo colectivo que están haciéndole al pueblo de Cuba por motivaciones netamente políticas, con propósitos de dominación sobre este país”.

El objetivo de Washington es “aniquilar este país, apagarlo, secarlo, impedir que entre aquí cualquier cosa, medicinas, alimentos, comida para el pueblo”, dijo Vidal, quien participa este lunes en la jornada inaugural del Primer Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro” en el Palacio de Convenciones de La Habana al cual asisten cerca de 500 delegados internacionales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también reiteró este lunes que el bloqueo económico de Washington sobre La Habana, “no es solo una medida económica, es una cuestión sumamente política” y “un castigo político a una nación que ha decidido ser libre”, dijo al inaugurar el coloquio que durará hasta el próximo 13 de agosto (cuando se cumplen los 100 años del natalicio de Fidel Castro (1926-2016)).

“Cuba sigue siendo uno de los principales objetivos imperiales”, dijo Díaz-Canel y señaló que “no es casualidad que, en el año del centenario de Fidel Castro, hayan arreciado el cerco económico sobre nuestro país”.

Díaz-Canel denunció asimismo las “filtraciones” a medios de Estados Unidos sobre el envío de más agentes y recursos de inteligencia a Cuba como una medida más de presión para que el Gobierno de la isla adopte reformas profundas o deje el poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)

“No nos asombran las revelaciones de medios estadounidenses sobre un incremento de operaciones en la CIA en Cuba para subvertir el orden interno”, apuntó el presidente cubano.

Señaló que “no son filtraciones al azar como la presentan, sino parte del plan deliberado del régimen estadounidenses de guerra psicológica” contra la isla.

La pasada semana dos fuentes con conocimiento de las acciones de la Administración Trump, confirmaron los movimientos de agentes y recursos de inteligencia estadounidenses a Cuba y lo describieron como un aumento de la “presencia” de la CIA en la nación insular en los últimos meses, sin detallar plazos o participantes.

EE.UU. ha aplicado por más de seis meses una política de máxima presión a La Habana; primero con un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones en la isla y agudizado la crisis económica y social, así como con nuevas sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras. De fondo, EE.UU. ha mantenido siempre la sombra de una posible intervención militar.

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