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Resumen

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El paquete de 176 medidas marca el mayor giro del modelo económico cubano en décadas, con mayor apertura al mercado y la inversión privada. Foto: EFE.
El paquete de 176 medidas marca el mayor giro del modelo económico cubano en décadas, con mayor apertura al mercado y la inversión privada. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba Josefina Vidal afirmó este lunes que la presión de EE.UU. hacia la isla es “indignante” y que solo tiene “motivaciones netamente políticas” con “propósitos de dominación” sobre el país caribeño.

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