Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones por el asedio de Estados Unidos

Vista aérea del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, tomada desde un avión el 3 de abril de 2025. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
Vista aérea del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, tomada desde un avión el 3 de abril de 2025. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.

