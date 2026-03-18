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Un miembro del convoy internacional Nuestra América (Convoy Europeo a Cuba) transporta cajas de ayuda a un hospital infantil en La Habana, el 18 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
Un miembro del convoy internacional Nuestra América (Convoy Europeo a Cuba) transporta cajas de ayuda a un hospital infantil en La Habana, el 18 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
/ YAMIL LAGE
Por Agencia AFP

La avanzada europea de un convoy internacional que transporta a Cuba ayuda humanitaria por mar y aire llegó a La Habana con cinco toneladas de insumos médicos que comenzaron a entregar este miércoles en hospitales de la capital.

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