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Resumen

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, asiste a una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (EFE/EPA/HECTOR RETAMAL)
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, asiste a una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (EFE/EPA/HECTOR RETAMAL)
/ HECTOR RETAMAL / POOL
Por Agencia AFP

Cuba denunció este lunes que el embargo estadounidense le provocó pérdidas por más de 8.000 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una “cifra récord”, según un informe presentado por el canciller Bruno Rodríguez.

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