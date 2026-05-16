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Una mujer cuida a su hijo en el Centro Cardiológico Pediátrico William Soler en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. (Yuri CORTEZ / AFP)
Una mujer cuida a su hijo en el Centro Cardiológico Pediátrico William Soler en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. (Yuri CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado que unos 100.000 pacientes de la isla, incluidos 12.000 niños, permanecen en lista de espera quirúrgica por el bloqueo energético de Estados Unidos.

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