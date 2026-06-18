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El edificio del Ministerio del Interior de Cuba, que luce una imagen de Ernesto "Che" Guevara, revolucionario argentino que desempeñó un papel clave en la revolución cubana de 1959. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
El edificio del Ministerio del Interior de Cuba, que luce una imagen de Ernesto "Che" Guevara, revolucionario argentino que desempeñó un papel clave en la revolución cubana de 1959. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP).
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia AFP

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel dijo este jueves que la economía de su país, afectada por una profunda crisis económica bajo presión de Washington, necesita “cambios urgentes”, en momentos en que la Asamblea Nacional se dispone a aprobar un paquete de reformas orientadas hacia una mayor economía de mercado.

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