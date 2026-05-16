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Un hombre marcha portando una bandera nacional cubana a lo largo del paseo marítimo de La Habana, frente a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el 1 de mayo de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
Un hombre marcha portando una bandera nacional cubana a lo largo del paseo marítimo de La Habana, frente a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el 1 de mayo de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia AFP

El organismo de defensa civil de Cuba difundió en los últimos días una “guía” para “proteger a la población ante una agresión militar”, según varios sitios oficiales provinciales, en un contexto de crisis cada vez más profunda con Estados Unidos.

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