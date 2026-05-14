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Fotografía de archivo que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba frente la Embajada de Estados Unidos, en La Habana. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Fotografía de archivo que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba frente la Embajada de Estados Unidos, en La Habana. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este jueves que desde la isla están “dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría” la oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano” que reiteró EE.UU.

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