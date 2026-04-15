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Un bombero trabaja para extinguir un incendio en un vertedero de basura al aire libre en un barrio de La Habana, Cuba, el 22 de febrero de 2026. (Yamil LAGE / AFP)
Un bombero trabaja para extinguir un incendio en un vertedero de basura al aire libre en un barrio de La Habana, Cuba, el 22 de febrero de 2026. (Yamil LAGE / AFP)
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

Un nuevo incendio forestal en la provincia cubana Pinar del Río (oeste) se ha sumado al de “muy grandes proporciones” desatado hace seis días y ambos han quemado ya unas 600 hectáreas (ha) de bosques, mientras prosiguen las labores para controlarlos, informaron este miércoles medios estatales.

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