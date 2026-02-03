Escuchar
(2 min)
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, habla en una entrevista en La Habana, el 3 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, habla en una entrevista en La Habana, el 3 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, habla en una entrevista en La Habana, el 3 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, habla en una entrevista en La Habana, el 3 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossío negó este martes en una entrevista con EFE que La Habana esté diseñando conjuntamente con Estados Unidos una mesa de negociación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
El Gobierno de Cuba niega que se esté diseñando una mesa de negociación con Estados Unidos
Centroamérica

El Gobierno de Cuba niega que se esté diseñando una mesa de negociación con Estados Unidos

Estados Unidos felicita a la conservadora Laura Fernández por su victoria electoral en Costa Rica
EEUU

Estados Unidos felicita a la conservadora Laura Fernández por su victoria electoral en Costa Rica

La paradisíaca isla del Caribe donde sus habitantes no tienen derecho a usar las playas
Centroamérica

La paradisíaca isla del Caribe donde sus habitantes no tienen derecho a usar las playas

Laura Fernández, derechista de línea dura, es elegida presidenta de Costa Rica
Centroamérica

Laura Fernández, derechista de línea dura, es elegida presidenta de Costa Rica