El Gobierno de Cuba niega que se esté diseñando una mesa de negociación con Estados Unidos

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossío negó este martes en una entrevista con EFE que La Habana esté diseñando conjuntamente con Estados Unidos una mesa de negociación.

El diplomático aseguró que se han “intercambiado mensajes” desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, pero recalcó que “sería un error decir que se está diseñando” una negociación bilateral porque ese diálogo “no se ha empezado”.

“ Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado ”, afirmó De Cossio, quien negó también que pueda haber contactos indirectos a través de intermediarios como México o El Vaticano.

Sus declaraciones contrastan con las que realizó en los últimos días el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha asegurado en varias ocasiones que su administración está teniendo una negociación con el Gobierno cubano, incluso a alto nivel.

“Cuba tiene la razón legal y tiene la razón moral frente al asedio petrolero y tiene la disposición a sentarse a dialogar con Estados Unidos. Y lo conoce el Gobierno de Estados Unidos. Se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho públicamente”, afirmó.

De Cossío advirtió que “tiene que haber una voluntad mutua de asegurar y diseñar un diálogo que sea serio, que sea constructivo, que sea responsable y que sea respetuoso de la igualdad soberana entre ambos Estados”.

También dibujó los límites de los ámbitos que se podrían abordar en esa potencial negociación, descartando las reformas políticas y económicas, así como una excarcelación de presos en la isla (como ha sucedido en Venezuela).

Sobre posibles reformas políticas o económicas, indicó que Cuba tiene “la misma limitación” que tendría Washington a discutir con La Habana sobre “la constitución de los Estados Unidos” o sobre “las redadas” contra migrantes que se están llevando a cabo “en Minneapolis y en otras ciudades”.

En cuanto a los presos fue tajante: “No vemos razón, no vemos qué vínculo tiene un tema (bloqueo petrolero) con el otro (presos). No tenemos intención de hablar sobre eso, no es parte del diálogo bilateral entre dos países”.

En este contexto, De Cossío reconoció que su país tiene “opciones limitadas” y avanzó que “en los próximos días” se comunicará a la población un plan de contingencia, “un proceso de reorganización” que va a ser “muy difícil” para la población.

“Tenemos opciones limitadas y tenemos además una necesidad reorganizativa en el País que implica que nos va a costar mucho trabajo, va a requerir mucha creatividad. Un proceso de reorganización que hemos previsto (...) y venimos preparando. No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del Gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto”, avanzó.

El cierre del grifo en Caracas, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho que reaparezca un viejo conocido en la isla, que viene y va según se presenta una nueva crisis en un país acostumbrado a vivir al límite: las colas en los servicentros (gasolineras). (EFE)

