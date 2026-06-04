El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la última “lista ilegítima de sanciones” en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas.

Díaz-Canel también calificó de “amenazadoras” las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba.

“El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones”, escribió el mandatario cubano en las redes sociales.

Asimismo afirmó que las sanciones de Washington a la isla “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

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