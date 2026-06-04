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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional en La Habana, el 16 de abril de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional en La Habana, el 16 de abril de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la última “lista ilegítima de sanciones” en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas.

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