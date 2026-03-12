Escuchar
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la cumbre del bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en Caracas, el 24 de abril de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba anunció este jueves la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de “soberana” y enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

