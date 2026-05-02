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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en La Habana, el 22 de octubre de 2025. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en La Habana, el 22 de octubre de 2025. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió este sábado con un “no nos dejamos amedrentar” a las declaraciones de la víspera del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que tomará el control de la isla “casi de inmediato”.

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