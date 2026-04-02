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Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba anunció este jueves que aprobó el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de “gesto solidario humanitario y soberano” y enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa.

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