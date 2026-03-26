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Personas caminan por una calle sin electricidad, en La Habana, Cuba, el 21 de marzo de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
Personas caminan por una calle sin electricidad, en La Habana, Cuba, el 21 de marzo de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
Por Agencia EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su “preocupación” ante el “deterioro significativo” de los servicios esenciales en Cuba debido a la escasez de combustibles ligada al bloqueo petrolero de Estados Unidos, una situación sanitaria crítica y alta vulnerabilidad social.

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