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Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió este viernes en que la isla no aceptará la “paz mediante la fuerza imperialista” de EE.UU. y defendió las vías diplomáticas para “la cooperación y el arreglo pacífico de controversias”.

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