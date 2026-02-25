Resumen

El buque Isla Holbox (Bal-02) de la Armada de México llega a la Bahía de La Habana con ayuda humanitaria para Cuba, el 12 de febrero de 2026. (Foto referencial, YAMIL LAGE / AFP).
La Tropa Guardafrontera de Cuba mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

