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Resumen

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Fotografía de archivo de una persona caminando frente a una planta generadora de electricidad, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Fotografía de archivo de una persona caminando frente a una planta generadora de electricidad, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba decidió este sábado mantener el “horario de verano” hasta el 7 de noviembre de 2027, una medida relacionada directamente con la crisis energética que vive el país desde hace dos años y derivada en apagones diarios de más de 20 horas.

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