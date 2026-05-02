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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional en La Habana, el 16 de abril de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional en La Habana, el 16 de abril de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este sábado a la comunidad internacional a determinar si permitirá que Washington ataque militarmente a su país luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que tomará el control de la isla “casi de inmediato”.

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