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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando durante una reunión con las máximas autoridades de la isla, en La Habana, el 13 de marzo de 2026. (CUBA TV / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando durante una reunión con las máximas autoridades de la isla, en La Habana, el 13 de marzo de 2026. (CUBA TV / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

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