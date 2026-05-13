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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional en La Habana, el 16 de abril de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional en La Habana, el 16 de abril de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este miércoles en redes sociales a Estados Unidos de estar “asfixiando” a la isla con el “genocida bloqueo energético” que le impide importar combustibles.

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