Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel hablando durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, el 13 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ALEJANDRO AZCUY)
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel hablando durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, el 13 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ALEJANDRO AZCUY)
/ ALEJANDRO AZCUY / CUBA PRESIDENT OFFICE / HANDOUT
Por Agencia AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, prometió este martes una “resistencia inexpugnable” ante las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de tomar la isla comunista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.