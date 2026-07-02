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Resumen

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pronuncia un discurso durante la reunión del Partido Comunista en La Habana el 17 de junio de 2026. (Presidencia cubana / AFP).
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pronuncia un discurso durante la reunión del Partido Comunista en La Habana el 17 de junio de 2026. (Presidencia cubana / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que “no tiene miedo” a una guerra con Estados Unidos, en respuesta a las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de llevar a cabo una eventual invasión de la isla.

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