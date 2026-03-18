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El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Ezequiel BECERRA / CUBA TV / AFP)
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Ezequiel BECERRA / CUBA TV / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este miércoles de “acto inamistoso” la “decisión unilateral” del Gobierno de Costa Rica de rebajar el nivel de las relaciones con la isla.

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