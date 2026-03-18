El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este miércoles de “acto inamistoso” la “decisión unilateral” del Gobierno de Costa Rica de rebajar el nivel de las relaciones con la isla.

“Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica, de rebajar el nivel de las relaciones con Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna”, escribió el mandatario cubano en las redes sociales.

MIRA AQUÍ: Convoy internacional comienza entrega de medicamentos en Cuba

Díaz-Canel señaló que ese “acto inamistoso” responde a “evidentes presiones del gobierno de EE.UU, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba”.

Pero sostuvo que “se estrellarán contra la fortaleza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, expresó en las redes sociales su repudio a la decisión “arbitraria e injustificada” del gobierno costarricense.

“Es un acto de clara sumisión ante las presiones y dictados del gobierno de EE.UU., que intenta arrastrar a otros países de la región a su intento, históricamente fallido, de aislar a Cuba”, añadió.

Además consideró que la decisión de San José está “condenada al fracaso, como ha ocurrido más de una vez en la historia reciente entre Costa Rica y Cuba, cuyos pueblos han demostrado que nada ha podido ni podrá separarlos”.

Previamente, la Cancillería de la isla rechazó en similares términos la “decisión unilateral” de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y reclamar la retirada del personal diplomático cubano del país centroamericano.

El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles el cierre de su embajada en la capital cubana tras expresar su “profunda preocupación” por el deterioro sostenido de los derechos humanos en la isla.

La embajada del país centroamericano en La Habana no cuenta con personal diplomático desde el 5 de febrero pasado. Según el Gobierno costarricense, el cierre formal constituye una “señal firme de preocupación y una invitación a que se produzcan cambios significativos” en Cuba.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró que su Gobierno “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa”.

Esta es la segunda ruptura diplomática de países latinoamericanos con Cuba en apenas dos semanas, después de que el pasado 4 de marzo el Gobierno de Ecuador dio 48 horas para la salida de todo el personal diplomático, consular y administrativo de La Habana en Quito. Además dispuso el retorno de su embajador en La Habana, José María Borja.

De igual manera, el Gobierno cubano también rechazó la expulsión de sus diplomáticos en Ecuador y la vinculó a las fuertes presiones de Washington.

En octubre de 2025, en la tradicional votación en la ONU contra las sanciones de EE.UU. a Cuba destacó la decisión de Ecuador y Costa Rica de abstenerse, cuando previamente el consenso latinoamericano había sido de respaldo a la isla.

VIDEO RECOMENDADO

Cuba sufrió este lunes 16 de marzo un apagón generalizado, indicó la compañía eléctrica nacional, en un contexto de grave crisis en la isla a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos. (AFP)

SOBRE EL AUTOR