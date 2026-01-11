El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Adalberto ROQUE / Saul LOEB / AFP)
“Nadie nos dicta qué hacer”, responde el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel a Donald Trump
Nadie nos dicta qué hacer”, respondió este domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al mandatario estadounidense, Donald Trump, quien instó a la isla alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

MIRA AQUÍ: Trump dice a Cuba que alcance “un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”

Trump instó el domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

Información en desarrollo...

