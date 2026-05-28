La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó este jueves que “no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington” y que desde la isla “dudan de la responsabilidad y seriedad del Gobierno de EE.UU. con este proceso”.

Vidal detalló a EFE que, aunque el canal de intercambio “se mantiene abierto”, “ciertamente no ha habido mucho progreso”, pues de forma paralela desde Washington “se siguen adoptando medidas coercitivas muy dañinas” para la economía y la población cubanas, decisiones que arrojan “dudas en cuanto a responsabilidad y seriedad del Gobierno de EE.UU.”

Sin embargo, agregó la viceministra en los márgenes de una audiencia parlamentaria en La Habana, desde el Gobierno cubano “se sigue favoreciendo el diálogo” y no “se ve otra alternativa para resolver los problemas con Estados Unidos”.

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“Nuestra aspiración”, reiteró, es que “el camino del diálogo siga funcionando como la fórmula para buscar un entendimiento y una solución a las diferencias” entre ambos países.

La viceministra cubana participó en esta jornada en una audiencia convocada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) para denunciar el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla impuesto desde enero, las sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y las amenazas de una posible intervención militar.

En la sesión, bajo el nombre “Cuba quiere Paz”, intervinieron varios diputados para también condenar la imputación en EE.UU. al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización cubana en el exilio y la muerte de sus cuatro tripulantes hace 30 años.

Al ser preguntada sobre si esta escalada pudiera ser similar a la utilizada por EE.UU. para preparar la captura de Castro, como hizo en enero en Venezuela con Nicolás Maduro, la viceministra cubana, aclaró que “la fórmula de agresión contra Cuba no es reciente”, lo que “ahora se está intensificando”.

Fotografía de archivo de la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal. Foto: EFE/Yamil Lage/Pool

Desde EE.UU., dijo, “se están usando todas las herramientas para tratar de doblegar al país”, y añadió que lo más “inaceptable es que este intento se hace castigando y sometiendo al pueblo a condiciones insoportables de vida y privándolo de todos los medios de subsistencia”.

“Esa ha sido siempre la fórmula usada de Estados Unidos para Cuba y ahora se manifiesta mucho más descarnada y despiadadamente”, concluyó.

Esta política de máxima presión de EE.UU. a Cuba, busca que La Habana introduzca reformas económicas y políticas.

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