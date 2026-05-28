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Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre pasa junto a un muro pintado con la bandera cubana en una calle de La Habana durante un apagón nacional, el 22 de marzo de 2026. (YAMIL LAGE / AFP)
/ YAMIL LAGE
Por Agencia EFE

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó este jueves que “no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington” y que desde la isla “dudan de la responsabilidad y seriedad del Gobierno de EE.UU. con este proceso”.

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