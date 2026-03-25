Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer cuida a su hija en el Centro Cardiológico Pediátrico William Soler, beneficiario de la ayuda humanitaria traída por la flotilla Nuestra América desde México, en La Habana, el 24 de marzo de 2026. (Yuri CORTEZ / AFP)
Una mujer cuida a su hija en el Centro Cardiológico Pediátrico William Soler, beneficiario de la ayuda humanitaria traída por la flotilla Nuestra América desde México, en La Habana, el 24 de marzo de 2026. (Yuri CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia AFP

El jefe de la OMS afirmó el miércoles que la situación sanitaria en Cuba es “profundamente preocupante”, en momentos en que el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos agrava la crisis energética de la isla.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.